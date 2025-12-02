  1. Home
Mantan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Ditahan Atas Tuduhan Penipuan

2 Desember 2025 - 22:12
Mantan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa ditahan oleh polisi Belgia sehubungan dengan kasus penipuan.

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Sputnik, Federica Mogherini, mantan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, ditahan hari ini, Selasa, atas tuduhan penipuan.

Polisi Belgia menahannya dalam operasi besar-besaran terhadap penyalahgunaan dana Uni Eropa.

Penahanan mantan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa dilakukan bersamaan dengan penggerebekan di College of Europe dan European External Action Service sebagai bagian dari penyelidikan penipuan yang berkaitan dengan pelatihan diplomat muda dengan dana Uni Eropa.

Otoritas Belgia sebelumnya telah menahan 3 tersangka sehubungan dengan kasus ini.

