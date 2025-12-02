Mesir Menekankan Pentingnya Peningkatan Bantuan dan Stabilisasi Gencatan Senjata di Gaza

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Jazeera, Badr Abdel Ati, Menteri Luar Negeri Mesir, mengatakan: "Kami berharap bantuan kemanusiaan masuk ke Jalur Gaza tanpa batasan dan dalam volume yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan mendesak penduduk di daerah kantong tersebut."

Dia juga menekankan perlunya menstabilkan kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan mengatakan: "Fase kedua dari rencana Trump mengenai pengaturan terkait Gaza harus dilaksanakan sesegera mungkin."

Sebelumnya, Majed Al-Ansari, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, juga mengumumkan kelanjutan upaya mediasi Doha untuk mempertahankan kesepakatan gencatan senjata di Gaza dan menekankan bahwa pelanggaran yang tercatat selama periode ini "mengkhawatirkan" dan dapat berdampak negatif pada stabilitas kesepakatan.

Dia mengatakan bahwa Qatar "terus-menerus" memantau situasi di lapangan dan tingkat kepatuhan pihak-pihak terhadap kesepakatan dan berupaya mencegah runtuhnya gencatan senjata saat ini.

Dia menambahkan: "Setiap pelanggaran gencatan senjata merupakan ancaman baginya dan melemahkan dampaknya; meskipun demikian, periode ini masih merupakan gencatan senjata terpanjang meskipun ada pelanggaran."

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, merujuk pada peran Amerika Serikat dan mediator lainnya, menyatakan: "Kami percaya pada rencana yang diajukan oleh Presiden AS dan peran aktif para mediator dalam proses ini."

Dia juga menekankan bahwa tujuan utama Doha adalah mengubah gencatan senjata saat ini menjadi jalur yang berkelanjutan yang memungkinkan tercapainya fase kedua perjanjian; fase yang mencakup langkah-langkah yang lebih luas untuk menstabilkan ketenangan dan memajukan negosiasi.