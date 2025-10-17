Israel Serang Fasilitas Air di Lebanon Selatan, Hancurkan Tangki Strategis

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Serangan udara brutal Israel di Lebanon Selatan menghancurkan tangki bahan bakar strategis milik Lembaga Air Selatan Lebanon yang berisi setengah juta liter solar, digunakan untuk mengoperasikan pompa dan sumur air di wilayah itu. Serangan ini menyebabkan kerusakan berat pada infrastruktur vital.

Selain itu, jet tempur Israel juga membombardir pabrik pemecah batu dan beton di pinggiran kota Ansar hingga melukai beberapa warga. Pasukan Israel pun dilaporkan menyusup ke wilayah Yaroun, mengebom rumah penduduk, dan menyerang warga Blida saat panen zaitun dengan drone pembawa bom suara.