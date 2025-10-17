Jutaan Warga Yaman Berkumpul di Sanaa Peringati Dua Tahun jihad; Tegaskan Dukung Palestina

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Jutaan orang berkumpul di alun-alun Al-Sabein, Sanaa, dalam aksi bertema “Dua tahun… setia pada darah para syuhada” untuk memperingati dua tahun dukungan Yaman kepada Palestina, memuji para pemimpin yang gugur dan menyerukan kelanjutan dukungan.

Pernyataan yang dibacakan Zayfullah Shami menegaskan kesiapan rakyat Yaman mempertahankan pencapaian perlawanan dan kembali beraksi jika musuh mengkhianati janji; peserta menekankan kewaspadaan dan komitmen berkelanjutan terhadap perjuangan Palestina.