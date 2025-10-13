Hamas: Rakyat Palestina Tidak Akan Tenang Kecuali dengan Pembebasan Tawanan Terakhir

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Palestina Shahab, Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengeluarkan pernyataan pada kesempatan operasi pertukaran tawanan antara Perlawanan Palestina dan rezim Zionis, mengumumkan bahwa Brigade Al-Qassam dan Perlawanan di Jalur Gaza akan membebaskan 20 tawanan penjajah yang berada di tangan Perlawanan. Tindakan ini dilakukan dalam kerangka implementasi fase pertama rencana Trump untuk menghentikan perang di Jalur Gaza.

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa dengan tindakan ini, Hamas menekankan komitmennya terhadap kewajibannya dan pentingnya upaya mediator untuk memaksa musuh Zionis melaksanakan komitmennya berdasarkan kesepakatan dan menyelesaikan implementasi semua klausulnya.

Pernyataan itu menambahkan: Pembebasan tawanan pahlawan kami, termasuk mereka yang dijatuhi hukuman seumur hidup dan hukuman berat dan telah menghabiskan puluhan tahun di balik jeruji besi, adalah buah dari kepahlawanan dan ketekunan rakyat besar kami di Jalur Gaza dan putra-putra mereka dalam Perlawanan yang berani. Ini adalah pemenuhan janji Perlawanan kepada rakyat dan tawanan mereka dan perwujudan kehendak kebebasan yang tidak akan hancur di hadapan penindasan neo-Nazi.

Hamas menambahkan bahwa Netanyahu dan tentara Zionis, selama dua tahun genosida dan penghancuran di Gaza, tidak berhasil membebaskan tawanan mereka dengan paksa dan akhirnya dipaksa untuk menyerah pada persyaratan Perlawanan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, Perlawanan, meskipun ada upaya dari penjahat Netanyahu dan tentara terorisnya untuk menargetkan tawanan Zionis, mengerahkan semua upaya untuk melestarikan kehidupan tawanan. Ini terjadi sementara tawanan Palestina di penjara-penjara Zionis dihadapkan pada segala jenis pelanggaran hak, termasuk pelecehan, penyiksaan, dan pembunuhan.

Hamas menambahkan bahwa masalah tawanan akan tetap menjadi prioritas utama nasional rakyat dan Perlawanan kami, dan rakyat Palestina tidak akan tenang kecuali dengan pembebasan tawanan terakhir dari penjara-penjara Zionis Nazi dan penghapusan pendudukan dari tanah dan tempat-tempat suci mereka.