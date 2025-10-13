Awal Fase Kedua Pembebasan Tawanan; Palang Merah Menerima Tawanan Zionis

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Reuters, Palang Merah, yang beberapa menit lalu telah mencapai lokasi pelaksanaan fase kedua pembebasan tawanan Zionis di Khan Younis, sedang menerima tawanan yang tersisa.

Operasi ini telah dimulai beberapa menit yang lalu di selatan Jalur Gaza.

Sumber media rezim Zionis melaporkan bahwa Palang Merah telah menerima sejumlah tawanan ini dan mereka sedang dalam perjalanan menuju wilayah pendudukan. Saluran Al-Mayadeen juga melaporkan, mengutip media Ibrani, bahwa Palang Merah telah menerima 13 tawanan Zionis. Dengan demikian, pasukan Perlawanan Palestina telah menyerahkan 20 tawanan hidup rezim Zionis.