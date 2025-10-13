  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Asia Barat dan Timur Tengah

Awal Fase Kedua Pembebasan Tawanan; Palang Merah Menerima Tawanan Zionis

13 Oktober 2025 - 14:29
News ID: 1738194
Source: ABNA
Awal Fase Kedua Pembebasan Tawanan; Palang Merah Menerima Tawanan Zionis

Palang Merah menerima sejumlah tawanan Zionis lainnya dari pasukan Hamas di selatan Jalur Gaza.

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Reuters, Palang Merah, yang beberapa menit lalu telah mencapai lokasi pelaksanaan fase kedua pembebasan tawanan Zionis di Khan Younis, sedang menerima tawanan yang tersisa.

Operasi ini telah dimulai beberapa menit yang lalu di selatan Jalur Gaza.

Sumber media rezim Zionis melaporkan bahwa Palang Merah telah menerima sejumlah tawanan ini dan mereka sedang dalam perjalanan menuju wilayah pendudukan. Saluran Al-Mayadeen juga melaporkan, mengutip media Ibrani, bahwa Palang Merah telah menerima 13 tawanan Zionis. Dengan demikian, pasukan Perlawanan Palestina telah menyerahkan 20 tawanan hidup rezim Zionis.

Your Comment

You are replying to: .
captcha