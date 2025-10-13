Analis Politik: Pertukaran Tahanan Membuktikan Kekalahan Telak Zionis

Menurut kantor berita ABNA, mengutip kantor berita Palestina Shahab, Ibrahim Al-Madhoun, seorang penulis dan analis politik, sebagai tanggapan atas tercapainya kesepakatan pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza, menulis: Kesepakatan pertukaran tahanan yang sedang berlangsung hari ini membuktikan bahwa penjajah Zionis telah menderita kekalahan mendalam, dan apa yang telah terjadi sejak dimulainya Operasi "Badai Al-Aqsa" telah merusak semua persamaan yang mereka harapkan.

Analis berbahasa Arab ini, sambil menyatakan bahwa "Hari ini adalah hari yang tak terlupakan dalam sejarah," menambahkan bahwa pada hari-hari pertama perang, Zionis mengumumkan bahwa mereka tidak akan menerima kesepakatan apa pun dan bahwa tawanan mereka akan dibebaskan hanya dengan kekuatan militer dan melalui pemboman, pembunuhan, penghancuran, dan tekanan terhadap rakyat Gaza. Namun, setelah dua tahun perang dan setelah semua pembunuhan dan kejahatan yang mereka lakukan, hari ini mereka terpaksa menandatangani kesepakatan dengan Hamas. Ini karena kelompok perlawanan telah bertahan dan tetap teguh, membuktikan bahwa kehendak rakyat Palestina lebih kuat daripada mesin perang Zionis, dan bahwa tawanan dibebaskan hanya dengan kehendak dan ketekunan, bukan dengan penyerahan dan dikte.