Pertukaran Tahanan di Gaza; Kelompok Pertama Tahanan Palestina Tiba di Gaza

Menurut kantor berita ABNA, para pejuang Perlawanan Palestina, setelah dua tahun kegagalan serangan militer besar-besaran rezim Zionis, memulai proses pembebasan tawanan Zionis beberapa jam yang lalu, sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai.

Sesuai kesepakatan, sebagai imbalan atas pembebasan tawanan Zionis, sekitar 2.000 tahanan Palestina juga akan dibebaskan dari penjara rezim; ratusan dari mereka adalah tahanan yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup atau hukuman penjara jangka panjang.

Pertukaran tawanan Zionis dilakukan dalam dua tahap; pada tahap pertama 7 tawanan Zionis dibebaskan dan pada tahap kedua pembebasan tawanan Zionis, 13 orang lainnya diserahkan.

Beberapa saat yang lalu, radio militer rezim Zionis melaporkan bahwa Palang Merah telah mengumumkan dimulainya proses pembebasan tawanan Zionis. Selain itu, perwakilan Hamas bertemu dengan perwakilan Palang Merah di lokasi pembebasan tawanan Zionis.

Sebelumnya, media berbahasa Ibrani melaporkan bahwa kabinet rezim Zionis telah menyetujui daftar cadangan yang mencakup sejumlah tahanan Palestina lainnya untuk dibebaskan jika beberapa reformasi diterapkan.

Dalam daftar ini, nama lima tahanan Palestina dari Gaza, termasuk Dr. Hussam Abu Safiya, direktur Rumah Sakit Kamal Adwan, terlihat. Dikatakan bahwa Abu Safiya akan dibebaskan jika jumlah tahanan Palestina yang dibebaskan tidak mencapai kuota minimum.

Sebuah sumber di Hamas menyatakan dalam wawancara dengan jaringan Palestine Today bahwa daftar akhir tahanan Palestina yang akan dibebaskan, yang telah diserahkan oleh pasukan Perlawanan, telah disetujui setelah negosiasi yang rumit.