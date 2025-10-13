Alasan Araghchi Tidak Hadir di Sharm el-Sheikh: "Kami tidak akan berinteraksi dengan mereka yang telah menyerang rakyat Iran"

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) - ABNA - Menteri Luar Negeri menjelaskan alasan ketidakhadiran Republik Islam Iran pada pertemuan puncak Sharm el-Sheikh, menyatakan: "Kami tidak bisa terlibat dengan mereka yang telah menyerang rakyat Iran dan terus mengancam serta menjatuhkan sanksi pada kami."

Seyed Abbas Araghchi menulis di akun X-nya (sebelumnya Twitter) pada dini hari Senin, 13 Oktober 2025: "Iran berterima kasih atas undangan Presiden Al-Sisi untuk menghadiri KTT Sharm el-Sheikh. Meskipun mendukung keterlibatan diplomatik, baik Presiden Pezeshkian maupun saya tidak dapat berinteraksi dengan pihak-pihak yang telah menyerang Rakyat Iran dan terus mengancam serta menjatuhkan sanksi pada kami."

Ia menambahkan: "Meskipun demikian, Iran menyambut baik inisiatif apa pun yang mengakhiri genosida Israel di Gaza dan menjamin pengusiran pasukan pendudukan."

Araghchi menjelaskan: "Rakyat Palestina sepenuhnya berhak untuk mendapatkan hak mendasar mereka untuk menentukan nasib sendiri, dan semua negara memiliki kewajiban, lebih dari sebelumnya, untuk membantu mereka dalam tuntutan yang sah dan legal ini."

Menteri Luar Negeri melanjutkan: "Iran selalu dan akan tetap menjadi kekuatan kunci untuk perdamaian di kawasan. Berbeda dengan rezim genosida Israel, Iran tidak mencari perang tanpa akhir – terutama dengan mengorbankan sekutu-sekutu yang diklaim – tetapi mencari Perdamaian, Kemakmuran, dan Kerjasama yang abadi."