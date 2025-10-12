Al-Dailami: Trump Adalah Seorang Kriminal

Menurut koresponden Abna, Ibrahim Mohammad Al-Dailami, Duta Besar Yaman untuk Republik Islam Iran, dalam "Konferensi Internasional Solidaritas Kedelapan dengan Anak-anak dan Remaja Palestina: Peringatan Syahid Muhammad al-Durrah, Anak-anak Syahid Gaza, dan Pertahanan Suci 12 Hari," mengatakan: "Saya berterima kasih kepada penyelenggara pertemuan ini dan Republik Islam Iran atas penyelenggaraan seminar ini. Ini dalam kerangka dukungan untuk semua arena front perlawanan Palestina dan merupakan peringatan untuk mendukung penderitaan rakyat Palestina. Di puncak penderitaan ini dalam masyarakat ini adalah anak-anak dan wanita, yang telah membayar harga tinggi untuk perang yang meluas ini."

Dia melanjutkan: "Taufan Al-Aqsa membuktikan bahwa semua organisasi internasional hanyalah ilusi. 7 Oktober adalah salah satu Hari-hari Tuhan, dan jangan kita lupakan bahwa dunia mendukung kebiadaban rezim Zionis, dan mereka melihat bahwa tidak mungkin hidup berdampingan dengan rezim Zionis."

Duta Besar Yaman untuk Republik Islam Iran menekankan: "Pendukung rezim Zionis adalah Amerika Serikat, dan Presiden negara itu, Trump, adalah seorang kriminal. Kita tidak boleh melupakan besarnya kejahatan ini yang ditujukan kepada rakyat Palestina dan umat Islam."

Al-Dailami, dalam bagian dari pidatonya, merujuk pada puisi salah satu penyair Arab dan berkata: "Tuhan mengetahui nilai para pengikut agama-Nya. Hari ini, setelah jalur-jalur dibuka dan langkah pertama diambil untuk mematahkan pengepungan ini, mata kita harus terbuka dan tangan kita harus berada di pelatuk; musuh kita ini adalah pengkhianat dan pelanggar perjanjian dan tidak memiliki komitmen terhadap perjanjian internasional."

Dia menekankan: "Poros Perlawanan, dengan pengorbanannya, telah mengorbankan hal-hal yang tidak akan dikorbankan oleh kelompok lain. Mereka menunjukkan bahwa keteguhan adalah satu-satunya jalan menuju kemenangan. Rezim Zionis tidak mencari kesepakatan sampai setelah rakyat Palestina menunjukkan keteguhan. Dengan cara ini, musuh terpaksa memohon perdamaian. Ini adalah rangkaian kekalahan rezim Zionis, dan kami berkata kepada musuh, jika Anda kembali ke medan, kami juga akan kembali, dan Tuhan bersama kami."

Duta Besar Yaman untuk Republik Islam Iran mengingatkan: "Kami akan bersama saudara-saudara Palestina kami sampai musuh mencabut pengepungan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak boleh mengabaikan kejahatan rezim Zionis. Menteri Perang rezim Zionis dan pejabat militer rezim Zionis menekankan bahwa perang mereka melawan Poros Perlawanan akan berlanjut."

Al-Dailami berkata: "Kami telah mengambil tanggung jawab ini dan merasa bahwa kami harus mendukung rakyat Palestina, dan kami akan melanjutkan tugas ini."