Wakil Trump: Kami Tidak Punya Rencana Kirim Pasukan Darat ke Gaza

Menurut kantor berita Abna, "JD Vance," Wakil Presiden AS Donald Trump, dalam wawancara dengan jaringan televisi NBC hari Minggu ini, mengklaim: Para sandera Israel akan dibebaskan dari Gaza kapan saja.

Wakil Presiden AS melanjutkan wawancara tersebut dengan menambahkan: "Tidak ada rencana untuk mengirim pasukan darat ke Gaza atau Israel (wilayah pendudukan Palestina). Presiden AS bermaksud menyambut para sandera dalam perjalanannya ke Timur Tengah. Pasukan Amerika yang ditempatkan di Timur Tengah akan mengawasi gencatan senjata di Gaza dan menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan. ... Saya yakin sebagian besar sandera yang terbunuh akan ditemukan di Gaza, tetapi tidak semuanya."

Pejabat AS ini juga berbicara mengenai ketidakamanan yang meluas di negara tersebut, mengatakan: "Trump tidak mengesampingkan kemungkinan mengacu pada Undang-Undang Pemberontakan untuk mengizinkan militer menegakkan ketertiban di Amerika Serikat tanpa persetujuan Kongres AS."

Klaim "JD Vance" mengenai tidak adanya pengiriman personel militer AS ke Gaza atau wilayah pendudukan Palestina ini muncul meskipun Reuters sebelumnya, mengutip pejabat senior AS, telah mengumumkan bahwa AS akan mengerahkan 200 tentara sebagai bagian dari gugus tugas gabungan untuk menjamin stabilitas di Gaza.