Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Sputnik, Alexander Lukashenko, Presiden Belarus, mengatakan hari Minggu ini bahwa dia tidak percaya AS akan mengirimkan rudal Tomahawk ke Ukraina.

Presiden Belarus menjelaskan hal ini dalam sebuah wawancara dengan wartawan Rusia Pavel Zarubin: "Presiden AS Donald Trump memiliki metode khusus dalam menangani masalah sensitif. Dia terkadang meningkatkan ketegangan dan terkadang mundur. Oleh karena itu, saya tidak berpikir rudal akan diberikan."

Alexander Lukashenko kemudian menambahkan: "Ada solusi timbal balik untuk setiap tindakan, dan Presiden Amerika sangat menyadari hal ini, jadi saya yakin situasi tidak akan mencapai titik ini. Alasan utama melambatnya proses negosiasi untuk menyelesaikan konflik Ukraina adalah posisi Volodymyr Zelensky. Zelensky harus memutuskan lebih cepat mengenai negosiasi penyelesaian konflik Ukraina; Rusia sedang maju di garis depan. Beberapa tetangga barat Ukraina sudah siap untuk mengambil alih sebagian negara itu."