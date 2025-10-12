Penangkapan Salah Satu Pemimpin Terkemuka Partai Ba'ath yang Dibubarkan di Irak

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Ma'loomah, pasukan Hashd al-Shaabi berhasil menangkap Abdul Razzaq Odah, salah satu pemimpin terkemuka dari Partai Ba'ath yang telah dibubarkan, dalam operasi keamanan terbaru mereka.

Berdasarkan laporan ini, operasi tersebut dilakukan setelah pemantauan intelijen selama beberapa minggu terhadap pergerakan Odah di Irak. Dia adalah salah satu elemen berpengaruh dalam rezim Irak sebelumnya yang terlibat dalam kejahatan terhadap bangsa tersebut, termasuk eksekusi banyak orang tak bersalah.

Dilaporkan juga bahwa orang ini telah melakukan pergerakan melawan keamanan Irak dan berhubungan dengan para pemimpin Partai Ba'ath yang telah dibubarkan lainnya dengan tujuan menciptakan hasutan (fitnah) di negara tersebut.

Pasukan Hashd al-Shaabi mengumumkan bahwa mereka tidak akan membiarkan partai ini membawa Irak kembali ke masa lalu yang kelam.