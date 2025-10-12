Syekh Naim Qassem: "Generasi Sayyid" Tetap Teguh di Jalan Wilayah Imam Khamenei

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al-Manar, Syekh Naim Qassem, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, dalam pidatonya pada upacara Komunitas Budaya Hizbullah Lebanon, mengatakan: "Kami berkumpul sebagai pemimpin dan pelopor di salah satu arena paling murni yang menunjukkan kehendak hidup yang mulia."

Dia, berbicara kepada para pemuda dan remaja dari perkumpulan Pramuka Imam Mahdi (aj), badan budaya Hizbullah Lebanon, mengatakan: "Anda adalah masa depan yang cerah dan pelopor kebenaran serta keadilan. Anda adalah 'Generasi Sayyid' di jalur Wilayah, di bawah kepemimpinan Imam Khamenei."

Syekh Naim Qassem melanjutkan: "Sayyid yang syahid adalah pemimpin para syuhada umat, yang mendidik Anda untuk membangun janji, tekad, dan harapan untuk masa depan Anda, agar Anda mengenal jalan Tuhan, jalan hidup yang mulia, para mujahid dan syuhada, serta jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan mencapai keselamatan yang besar."

Dia menekankan bahwa, dalam kondisi apa pun, harapan akan janji yang benar dan masa depan yang lebih baik harus tetap ada. "Bahkan jika gempa dan kesulitan mengepung Anda dari segala sisi, Anda tetap teguh dalam ketaatan kepada Tuhan."

Syekh Naim Qassem, Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah, menyatakan kepada para remaja Hizbullah: "Anda berada di jalur Perlawanan, dan yang kami maksud dengan Perlawanan adalah yang paling komprehensif dan luas, karena itu adalah pilihan pendidikan, budaya, moral, dan politik."

Dia menyatakan, menunjuk pada bahwa Perlawanan adalah jihad melawan diri sendiri dan musuh, dan merupakan kekuatan iman, tekad, pendirian, keteguhan, kemuliaan, dan kemerdekaan. Dia juga menyatakan bahwa Perlawanan adalah pilihan pemuda, putri, pria, dan wanita, dan bahwa pendidikan yang baik didasarkan pada keaslian, cinta tanah air, dan membela keluarga serta orang-orang tercinta.

Syekh Naim Qassem menegaskan: "Kami melihat di dalam diri Anda cahaya, kemurahan hati, pengorbanan, dan pelayanan kepada masyarakat, serta perkembangan pemuda berdasarkan keteguhan. Saya merekomendasikan kepada Anda iman yang murni kepada Tuhan, berbuat baik kepada orang tua, pendidikan agama dan ilmiah, dan agar Anda menjadi tentara Imam Mahdi (aj)."

Wakil Sekretaris Jenderal Hizbullah melanjutkan: "Saya merasa bangga berada di antara Anda, saya mencintai Anda, dan saya berharap kita dapat menunggu Imam Mahdi (as) bersama-sama."