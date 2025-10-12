Otoritas Palestina Tidak Diundang ke Pertemuan Mesir

Menurut kantor berita Abna, sebuah sumber tingkat tinggi dalam wawancara dengan Al-Araby Al-Jadid menekankan bahwa Otoritas Palestina belum diundang ke pertemuan Sharm el-Sheikh mengenai gencatan senjata Gaza yang dijadwalkan akan diadakan besok di Mesir.

Kemarin, Kepresidenan Mesir mengumumkan bahwa kota Sharm el-Sheikh di Mesir akan menjadi tuan rumah konferensi perdamaian pada hari Senin untuk mengakhiri perang Gaza, yang akan dipimpin bersama oleh Sisi dan Trump, serta dihadiri oleh para pemimpin dari lebih dari 20 negara. Dalam pertemuan ini, diharapkan perjanjian gencatan senjata Gaza akan ditandatangani secara resmi.

Surat kabar berbahasa Ibrani Yedioth Ahronoth juga melaporkan bahwa rezim Zionis tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan Sharm el-Sheikh.