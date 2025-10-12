Mearsheimer: Iran Menjadi Lebih Cerdas dan Lebih Terampil Setelah Perang 12 Hari

Menurut kantor berita Abna, John Mearsheimer, teoretikus hubungan internasional terkemuka, dalam sebuah wawancara menekankan bahwa dua alasan utama dapat dianggap sebagai faktor pencegah untuk kemungkinan serangan kembali terhadap Iran oleh AS dan Israel.

Mearsheimer berkata mengenai hal ini: “Dapat dikatakan bahwa ada dua alasan pencegahan untuk menyerang Iran lagi; pertama, Iran memberikan pukulan telak kepada Israel dalam pertempuran terakhir. Sistem pertahanan Israel kehabisan atau hampir kehabisan, dan AS juga memiliki batasan dalam membantu Israel. Selain itu, seiring dengan meluasnya serangan rudal dan balistik Iran, mereka menjadi lebih pintar.”

Dia menambahkan: “Semua tentara memasuki proses belajar setelah terlibat dalam perang, dan Iran tidak terkecuali. Oleh karena itu, di tahap akhir konflik, mereka menjadi lebih mahir dalam menemukan celah dan titik lemah dalam pertahanan udara Israel. Dengan pengalaman ini dan gudang rudal yang mereka miliki, mereka akan menghancurkan Israel, dan jangan lupa bahwa Israel kecil (dalam hal luas). Gagasan bahwa Israel dapat memberikan pukulan keras kepada Iran dan lolos dari pembalasan timbal balik, tidak akan terjadi.”

Mearsheimer melanjutkan: “Alasan kedua adalah bahwa, dalam pandangan banyak orang, AS menghentikan perang 12 hari karena melihat indikasi kemungkinan Iran menutup Selat Hormuz; suatu peristiwa yang, dengan konsekuensi ekonominya, terutama mengingat situasi ekonomi global yang rapuh, bisa menjadi bencana, dan kata ‘bencana’ tidak sepenuhnya menangkap kedalamannya.”

Dia menekankan: “Jika saya adalah orang Iran, saya akan mengatakan kepada AS dan Israel, jika Anda ingin ‘bermain keras’, tidak masalah, tetapi Anda harus tahu bahwa saya juga akan bermain ‘keras’. Baik serangan rudal ke Israel, maupun opsi gangguan di Selat Hormuz, ada di atas meja. Gagasan menghancurkan ekonomi Iran tanpa membayar harganya adalah ilusi; semua orang akan membayar harganya; jadi lebih baik hindari serangan.”