Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Konferensi internasional kedelapan “Solidaritas dengan Anak-anak Palestina” digelar di Teheran untuk mengenang syahid Muhammad al-Durrah, anak-anak Gaza, dan perlawanan 12 hari.

Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan gerakan perlawanan, diplomat regional, serta pejabat Iran, para pembicara menegaskan bahwa generasi baru akan menjaga semangat perlawanan tetap hidup.

Ketua Komite Dukungan untuk Revolusi Palestina, Ayatullah Akhtari, menyoroti isolasi global Israel, menegaskan bahwa H@m$ masih hidup dan senjata perlawanan tak akan diserahkan.

Perwakilan Yaman, Jihad Islam, dan H@m$ juga menegaskan bahwa perlawanan akan berlanjut hingga pembebasan penuh Palestina, serta menyerukan rekonstruksi Gaza dan penghentian agresi Zionis.