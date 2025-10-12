Kalian Pelopor Kejujuran dan Keadilan yang Mengikuti Garis Wilayah di Bawah Kepemimpinan Imam Khamenei

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekjen Hizbullah Lebanon, Sheikh Naeem Qassem, dalam pidatonya di hadapan lebih dari 70 ribu anggota Pramuka Imam Mahdi (aj) di Stadion Camille Chamoun Beirut, menegaskan bahwa para pramuka adalah pelopor kejujuran dan keadilan yang mengikuti garis wilayah di bawah kepemimpinan Imam Khamenei.

Ia menyebut generasi muda ini sebagai “generasi syahid Sayyid Hasan Nasrallah”, yang meneruskan jalan perlawanan dan menegakkan nilai-nilai iman, keberanian, dan kemandirian.

Qassem menambahkan bahwa resistensi adalah jalan paling luas dan menyeluruh, mencakup pendidikan, moral, politik, dan perjuangan melawan penjajahan. Ia menyerukan agar para pemuda meneladani para Imam Ahlulbait dan menjadi tentara Imam Mahdi (aj) dalam membangun masyarakat berbasis keadilan dan pengorbanan.