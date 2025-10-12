Lebih dari 60 Ribu Orang Hadiri Acara Akbar “Ajyal al-Sayyid” di Stadion Beirut

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Lebih dari 60 ribu anggota Pramuka Imam Mahdi (aj) menghadiri acara besar “Ajyal al-Sayyid” (Generasi Sayyid) yang digelar di Kompleks Olahraga Camille Chamoun, Beirut.

Acara ini menjadi salah satu pertemuan pramuka terbesar dalam sejarah Lebanon, diselenggarakan oleh Pramuka Hizbullah dengan tema “Inna ‘ala al-‘ahd ya Nasrallah” sebagai wujud kesetiaan terhadap jalan dan cita-cita Sayyid Hasan Nasrallah.

Organisasi Pramuka Imam Mahdi (aj), yang berdiri sejak 1980-an, merupakan lembaga budaya dan pendidikan yang berperan dalam pembinaan generasi muda pendukung perlawanan di Lebanon melalui kegiatan sosial, budaya, dan religius.