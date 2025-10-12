Pasukan TTP Terlibat dalam Serangan Taliban ke Pakistan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menurut laporan, dalam serangan Taliban terhadap pos perbatasan Pakistan semalam, milisi Taliban Pakistan (TTP) turut berpartisipasi bersama pasukan Taliban Afghanistan.

Sumber dari kantor berita Eiraf melaporkan bahwa sekitar 30 anggota Taliban Afghanistan tewas dalam bentrokan tersebut, beberapa di antaranya berasal dari TTP. Militer Pakistan sebelumnya menyatakan telah menimbulkan kerugian besar bagi Taliban dan TTP dalam operasi balasan yang disebut sebagai “serangan pembalasan”.

Namun, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, dalam konferensi pers pagi ini (20 Mehr), membantah adanya kehadiran kelompok bersenjata asing termasuk TTP di Afghanistan. Meski Taliban telah mengumumkan gencatan senjata tengah malam tadi, juru bicara Kementerian Dalam Negeri Pakistan menegaskan bahwa pihaknya yang akan menentukan akhir perang dan akan membalas serangan Taliban “dengan kekuatan penuh, sebagaimana terhadap India.”

Bentrokan sporadis dilaporkan masih terjadi di sedikitnya dua titik perbatasan antara pasukan Taliban dan militer Pakistan.