Apakah Iran Mampu Meningkatkan Ekspor Non-minyaknya?

Kepala Organisasi Pengembangan Perdagangan Iran mengumumkan: Pada paruh pertama tahun 1404, total nilai ekspor non-minyak Iran meningkat. Menurut Pars Today mengutip kantor berita IRNA, Mohammad Ali Dehghan Dehnavi, kepala Organisasi Pengembangan Perdagangan Iran, mengatakan: Total nilai ekspor non-minyak pada paruh pertama tahun 1403 Hs setara dengan 25 miliar 922 juta dolar, yang meningkat menjadi 25 miliar 944 juta dolar pada paruh pertama tahun 1404 Hs.

Dehghan Dehnavi menambahkan: Dari segi bobot, ekspor non-minyak Iran juga menunjukkan pertumbuhan 6 persen. Menurutnya, nilai impor ke Iran pada paruh pertama tahun 1404 Hs telah mencapai 28 miliar 367 juta dolar.

Ia menyatakan bahwa neraca perdagangan Iran telah membaik secara signifikan, seraya menambahkan: "Neraca perdagangan dalam enam bulan pertama tahun 1403 Hs minus 7,5 miliar dolar, yang tahun ini telah mencapai 4 miliar dolar, menunjukkan peningkatan sebesar 68 persen."

Mengacu pada kinerja baik pemerintah Republik Islam Iran, Dehghan Dehnavi mengatakan: "Tahun 1403 Hs merupakan tahun yang gemilang dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ekspor non-minyak Iran, sehingga ekspor non-minyak mencapai 57 miliar dolar, dengan pertumbuhan sebesar 15,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ekspor Iran." (MF)