Pejabat Zionis Akui: Hamas Tidak Hancur dan Tidak Dilucuti, Sama Seperti Hizbullah!

10 Oktober 2025 - 20:11
News ID: 1737055
Pejabat Zionis Akui: Hamas Tidak Hancur dan Tidak Dilucuti, Sama Seperti Hizbullah!

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Anggota Knesset dari Partai Likud, Amit Halevi, mengkritik kebijakan perang Gaza yang sia-sia dan mengakui bahwa setelah sekian lama, Hamas tidak hancur dan tidak akan pernah dilucuti, persis seperti Hizbullah di Lebanon.

Ia mengatakan di Channel 14 Israel: “Mereka tidak akan pernah menyerahkan senjata; kita harus belajar dari pengalaman dengan Hizbullah — bahkan di bawah tekanan berat, mereka tidak menyerahkan satu pun senjata.”

Halevi menegaskan bahwa rakyat Israel harus mengetahui kebenaran: “Kita tidak bisa menjual ilusi; peristiwa seperti 7 Oktober bisa terulang 10, 20, atau 30 tahun lagi — Hamas masih memiliki ratusan ribu pejuang.”

