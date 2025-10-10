Lebanon Tangkap 32 Orang atas Tuduhan Mata-mata untuk Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pejabat Lebanon mengumumkan penangkapan sedikitnya 32 orang yang diduga bekerja sama dengan Mossad dan memberikan informasi rinci tentang posisi serta pergerakan pasukan Hizbullah kepada Israel selama perang terakhir.

Menurut laporan Al Jazeera, enam di antaranya ditangkap sebelum gencatan senjata 27 November. Pengadilan militer telah menjatuhkan vonis dalam sembilan kasus, dengan hukuman antara enam bulan hingga delapan tahun penjara, sementara 23 kasus lainnya masih diselidiki.

Beberapa terdakwa mengaku memberikan koordinat dan informasi pejabat Hizbullah kepada Israel untuk digunakan dalam serangan. Kasus ini menunjukkan tingkat penetrasi dan aktivitas spionase Israel di struktur keamanan Hizbullah.