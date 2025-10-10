Reaksi Kedutaan Besar Iran terhadap Kebohongan Media Inggris

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kedutaan Besar Iran di Inggris membantah laporan palsu media Inggris, termasuk The Guardian, yang menuduh Iran akan mengusir ratusan ribu pengungsi Afghanistan ke negara-negara tetangga.

Juru bicara Kedutaan, Ayoub Heidari, menegaskan bahwa Iran selama lebih dari empat dekade menjadi tuan rumah jutaan pengungsi Afghanistan meski menghadapi sanksi ekonomi berat dan minimnya bantuan internasional. Ia menegaskan, Iran tidak memiliki kebijakan untuk memindahkan pengungsi, dan selalu berpegang pada prinsip kemanusiaan serta penghormatan terhadap martabat manusia.