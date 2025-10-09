Sekjen Kataib Sayyid al-Syuhada: Taufan al-Aqsha Titik Kembalinya Kemuliaan Umat Islam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Abu Ala al-Walai, Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid al-Syuhada, dalam peringatan satu tahun Operasi Taufan al-Aqsha, menyebut aksi tersebut sebagai titik balik kebangkitan dan kemuliaan umat Islam.

Ia menegaskan bahwa operasi 7 Oktober bukan hanya mengguncang peta militer dan politik kawasan, tetapi juga menyingkap wajah asli rezim-rezim yang berkompromi dengan Israel serta mengembalikan arah perjuangan umat menuju al-Quds.

Al-Walai menambahkan, “Slogan Kami Semua untuk al-Quds kini bukan sekadar kata-kata, melainkan janji darah para syuhada.” Ia menegaskan komitmen poros perlawanan untuk terus berjuang hingga berakhirnya penjajahan Zionis.

“Taufan al-Aqsha adalah awal kebangkitan; kami akan berdiri bersama rakyat Palestina hingga terwujudnya janji Ilahi,” tegasnya.