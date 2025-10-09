Galeri Foto: Konferensi Penghargaan bagi Aktivis Media Sosial dalam Perang 12 Hari

Konferensi penghargaan bagi para mubalig dan aktivis dunia maya yang berperan dalam penyebaran informasi dan penjelasan seputar Perang Suci 12 Hari digelar pada Kamis, (9/10) di Aula Internasional Ghadir, Qom.
9 Oktober 2025 - 19:40
News ID: 1736888
Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Konferensi penghargaan bagi para mubalig dan aktivis dunia maya yang berperan dalam penyebaran informasi dan penjelasan seputar Perang Suci 12 Hari digelar pada Kamis, (9/10) di Aula Internasional Ghadir, Qom. Dalam acara tersebut, Hujjatul Islam Qorbani dari Departemen Dakwah Hauzah Ilmiyah menyampaikan laporan mengenai kegiatan dan kebijakan dakwah para santri selama masa perang 12 hari tersebut.
