Galeri Foto: Konferensi Penghargaan bagi Aktivis Media Sosial dalam Perang 12 Hari

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Konferensi penghargaan bagi para mubalig dan aktivis dunia maya yang berperan dalam penyebaran informasi dan penjelasan seputar Perang Suci 12 Hari digelar pada Kamis, (9/10) di Aula Internasional Ghadir, Qom. Dalam acara tersebut, Hujjatul Islam Qorbani dari Departemen Dakwah Hauzah Ilmiyah menyampaikan laporan mengenai kegiatan dan kebijakan dakwah para santri selama masa perang 12 hari tersebut.