Data Terbaru Korban Genosida di Gaza: Jumlah Syahid Capai 67.194 Orang

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kementerian Kesehatan Palestina di Jalur Gaza dalam laporan statistik terbarunya mengumumkan bahwa dalam 24 jam terakhir, 11 jenazah — termasuk satu yang baru ditemukan dari reruntuhan — serta 49 orang terluka telah dibawa ke rumah sakit-rumah sakit di Gaza.

Kementerian menegaskan masih banyak korban yang tertimbun di bawah reruntuhan atau tergeletak di jalan-jalan, sementara tim penyelamat belum mampu menjangkau mereka.

Dengan demikian, total korban agresi genosida rezim Zionis terhadap Gaza sejak 7 Oktober 2023 kini mencapai 67.194 syahid dan 169.890 luka-luka.

Sejak pelanggaran gencatan senjata pada 18 Maret 2025 hingga kini, tercatat 13.598 syahid dan 57.849 terluka.

Syuhada “Sepotong Roti”

Dalam 24 jam terakhir, dua orang syahid dan 13 lainnya terluka saat mengantre bantuan pangan. Dengan demikian, jumlah syahid akibat serangan terhadap para pencari bantuan makanan telah meningkat menjadi 2.615 orang dan lebih dari 19.177 orang terluka.