Reaksi Ansarullah Yaman terhadap Kesepakatan Gencatan Senjata di Gaza

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Mayadeen, Muhammad Al-Farah, anggota Biro Politik Ansarullah, menyatakan dalam reaksinya terhadap kesepakatan yang dicapai untuk menghentikan perang di Gaza bahwa rakyat Yaman mengikuti dengan minat besar kesepakatan yang diumumkan antara Palestina dan musuh Israel.

Al-Farah menekankan: "Kami menegaskan kembali dukungan kami untuk setiap upaya yang mengurangi penderitaan rakyat Palestina, menghentikan agresi, memutus blokade, dan menjamin kebebasan tawanan Palestina."

Anggota senior Ansarullah tersebut menekankan bahwa Yaman menyambut baik setiap kesepakatan yang mempertahankan prinsip-prinsip tetap masalah Palestina dan melindungi hak-hak sah rakyat Palestina.

Ia melanjutkan: "Kami berterima kasih kepada saudara-saudara kami di kelompok Jihad dan Perlawanan atas upaya tulus dan bertanggung jawab mereka, dan ketegasan mereka pada kepentingan rakyat Palestina."

Ansarullah Yaman menganggap musuh Zionis sebagai pihak yang agresif dan bertanggung jawab penuh atas kejahatan dan pelanggaran hak-hak rakyat Palestina, menekankan bahwa setiap kesepakatan harus mengarah pada penghentian agresi secara total, pencabutan blokade, dan realisasi aspirasi rakyat Palestina untuk kebebasan dan kemerdekaan.

Ia melanjutkan: "Setiap kesepakatan juga harus mengarah pada pembentukan Negara Palestina di seluruh wilayah Palestina yang diduduki dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya."

Al-Farah mengakhiri dengan menyatakan harapan bahwa kesepakatan ini akan membantu memperkuat persatuan barisan Palestina, memperkokoh ketahanan Perlawanan, dan membuka cakrawala yang menjaga martabat rakyat Palestina.