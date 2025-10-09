ABC: Belum Ada Kesepakatan tentang Perlucutan Senjata Hamas dan Kedaulatan Gaza di Masa Depan

Menurut kantor berita Abna, jaringan "ABC" hari ini, Kamis, melaporkan, mengutip pejabat yang mengetahui masalah tersebut, bahwa setidaknya dua bagian kunci dari perjanjian penghentian perang di Gaza telah disepakati oleh kedua belah pihak: pertama, bahwa militer penjajah Zionis menarik pasukan mereka kembali ke "garis yang disepakati" untuk mempersiapkan landasan yang diperlukan bagi pembebasan tawanan, dan kedua, bahwa semua tawanan akan dibebaskan dalam waktu 72 jam.

Jaringan "ABC", mengutip pejabat yang mengetahui masalah ini, menambahkan: "Namun, status poin-poin lain dari rencana ini, seperti kewajiban Hamas untuk melucuti senjata dan menyerahkan pemerintahan Gaza kepada entitas transisi sementara dengan manajemen eksternal, serta kewajiban Israel untuk menarik sepenuhnya tentaranya dari Jalur Gaza, masih belum jelas, dan direncanakan akan dibahas pada tahap negosiasi berikutnya."