Iran termasuk di antara 10 negara dengan kemampuan penuh untuk membuat dan meluncurkan satelit

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (AS) – Abna – Hassan Salarieh, kepala Organisasi Antariksa Iran, mengatakan: "Di antara lebih dari dua ratus negara di dunia, hanya sekitar sepuluh atau sebelas negara yang memiliki kemampuan penuh untuk membuat dan meluncurkan satelit, dan Iran termasuk dalam kelompok ini. Negara-negara ini meliputi Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, beberapa negara Eropa, dan Jepang, yang memiliki sejarah panjang dalam industri antariksa."

Dia menambahkan: "Iran, dengan mengandalkan kemampuan domestik, telah memajukan pengembangan satelit dan wahana peluncur secara bersamaan. Pembuatan satelit di negara ini sebagian besar dilakukan secara individual (proyek tunggal), tetapi dengan dimulainya proyek konstelasi satelit Shahid Soleimani, konsep produksi berjumlah telah memasuki literatur antariksa Iran."

Kepala Organisasi Antariksa Iran melanjutkan: "Sejak pertengahan tahun 80-an (kalender Iran) dan dengan ditentukannya proyek-proyek pembuatan satelit di universitas Sharif, Amirkabir, Elm-o-Sanat, dan Malek Ashtar, gelombang pelatihan sumber daya manusia dimulai. Pasukan ini berhasil membuat satelit pertama."

Hassan Salarieh menambahkan: "Titik balik dari jalur ini adalah peluncuran sukses satelit Omid pada tahun 1387 (2008 Masehi), yang menciptakan kepercayaan nasional terhadap kemampuan menempatkan massa di orbit."