Gerakan Jihad Islam: Gencatan Senjata Gaza Tercapai Berkat Keberanian Pejuang Perlawanan

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Shehab, Gerakan Jihad Islam Palestina mengeluarkan pernyataan menanggapi kesepakatan gencatan senjata yang dicapai di Gaza, menjelaskan bahwa apa yang diperoleh dari kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan dengan musuh Zionis bukanlah hadiah dari siapa pun.

Pernyataan ini menambahkan: "Meskipun kami tidak menampik upaya Arab dan internasional, kami menekankan besarnya pengorbanan besar rakyat Palestina serta keberanian dan kegagahan para pejuangnya di lapangan, yang menghadapi pasukan musuh dan menunjukkan keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pertempuran; dan jika bukan karena ini, Perlawanan tidak akan mampu berdiri sebagai pesaing yang kuat di meja perundingan."

Jihad Islam Palestina menjelaskan bahwa pada saat-saat bersejarah ini, rakyat Palestina tidak akan melupakan para syuhada besarnya, yang memainkan peran penting dalam ketahanan Perlawanan dan pencapaian tahap penting ini, dan berhasil memaksa musuh untuk menghentikan agresinya.