Media Zionis: Israel Gagal Menundukkan Hamas

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Palestina Shehab, media rezim Zionis menunjukkan reaksi yang beragam terhadap kesepakatan penghentian konflik di Gaza, dan mengungkapkan bahwa kesepakatan ini dicapai dalam kondisi di mana rezim tersebut gagal mencapai tujuannya di bidang militer.

Saluran Zionis Kan menyatakan terkait hal ini: "Hari ini perang Gaza berakhir dengan kesepakatan, padahal kita semua membayangkan bahwa Hamas akan menyerah, tetapi situasi yang kita capai saat ini tidak seperti yang kita bayangkan."

Agensi media rezim Zionis juga mengumumkan bahwa amandemen yang dilakukan pada peta penarikan pasukan Zionis, yang ada dalam rencana Trump, telah menjadi jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan penarikan tentara Israel dari Gaza, atas permintaan Hamas, telah melampaui masa lalu dan juga mencakup Khan Yunis dan selatan Jalur Gaza.