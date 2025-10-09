Rincian Fase Pertama Kesepakatan Penghentian Perang Zionis Terhadap Rakyat Gaza yang Tertindas

Menurut kantor berita Abna, jaringan televisi CNN, mengutip BBC, dalam laporannya hari ini, Kamis, mengklaim telah memperoleh bagian-bagian dari kesepakatan penghentian perang penjajah Zionis terhadap rakyat Gaza yang tertindas.

Menurut klaim media ini, meskipun rincian lengkap kesepakatan gencatan senjata di fase pertama belum diungkapkan secara resmi; namun yang kita ketahui sejauh ini adalah: sebuah sumber Palestina memberi tahu BBC bahwa kesepakatan tersebut menetapkan bahwa 250 tahanan Palestina dan 1.700 penduduk Gaza yang ditahan oleh pasukan Israel (penjajah) sejak dimulainya perang akan dibebaskan. Sumber tersebut mengatakan bahwa Hamas sejauh ini belum menerima daftar tawanan Palestina yang akan dibebaskan oleh Israel (rezim pembunuh anak), tetapi masalah ini diharapkan terselesaikan dalam beberapa jam.

Menurut klaim BBC, dan tanpa mengacu pada sejarah rezim Zionis dalam tidak melaksanakan komitmennya, seorang pejabat senior Palestina juga memberi tahu media ini bahwa, sesuai dengan kesepakatan ini, Israel (rezim penjajah) mengizinkan masuknya 400 truk bantuan harian ke Gaza dan jumlah ini akan ditingkatkan secara bertahap pada fase-fase berikutnya! Menurut seorang pejabat Gedung Putih, Hamas akan membebaskan 20 tawanan hidup yang mereka tahan selama fase pertama kesepakatan.

Hamas sebelumnya dalam sebuah pernyataan membenarkan kesepakatan penghentian perang Zionis terhadap rakyat Gaza yang tertindas, dan meminta Trump, negara-negara mediator, dan pihak-pihak Arab dan Islam untuk mewajibkan penjajah Zionis agar melaksanakan sepenuhnya kesepakatan tersebut.