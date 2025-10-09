Reaksi Presiden Rezim Zionis terhadap Kesepakatan Penghentian Perang di Gaza

Menurut kantor berita Abna, mengutip CNN, Isaac Herzog, Presiden rezim Zionis, dalam reaksinya terhadap kesepakatan di Gaza, tetapi tanpa menyinggung kejahatan rezim ini terhadap rakyat yang tertindas di jalur tersebut, mengambil sikap populis dan mengklaim: "Hati Israel berdetak bersama para tawanan dan keluarga mereka!"

Presiden rezim Zionis mengklaim: "Saya menyampaikan dukungan penuh saya untuk kesepakatan yang dicapai. Saya berterima kasih kepada Presiden Trump atas manajemennya dalam menjamin pembebasan tawanan dan mengakhiri perang."

Gerakan Perlawanan Islam Hamas telah mengumumkan dalam sebuah pernyataan beberapa jam sebelumnya: "Kami mengumumkan tercapainya kesepakatan yang akan mengarah pada diakhirinya perang di Gaza, penarikan pasukan pendudukan [Zionis], masuknya bantuan [kemanusiaan], dan pertukaran tawanan."

Hamas juga meminta Trump, negara-negara mediator, dan pihak-pihak Arab dan Islam untuk mewajibkan penjajah Zionis agar melaksanakan sepenuhnya kesepakatan tersebut.