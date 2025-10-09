"Trump"; dari Pengumuman Waktu Pembebasan Tawanan Zionis hingga Sikap Anti-Iran

Menurut kantor berita Abna, jaringan televisi CNN saat ini melaporkan mengenai fase pertama kesepakatan penghentian perang di Gaza: "Yang kami ketahui tentang kemungkinan proses hari-hari mendatang adalah: seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kabinet (rezim) Israel akan memberikan suara hari ini, Kamis, pada rencana perdamaian (penghentian perang). Jika Israel (rezim) setuju, mereka akan memiliki waktu 24 jam untuk menarik pasukannya (dari Gaza). Ini akan menandai dimulainya periode 72 jam di mana Hamas dapat membebaskan tawanan yang tersisa."

Menurut CNN, pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa Amerika Serikat memperkirakan pembebasan 20 tawanan akan dimulai pada hari Senin, meskipun Hamas mungkin bertindak lebih awal untuk pembebasan mereka. Trump mengatakan bahwa para tawanan "kemungkinan akan dibebaskan pada hari Senin."

Di sisi lain, Presiden AS, dalam wawancara dengan jaringan Fox News, mengatakan bahwa tawanan di Gaza kemungkinan akan dibebaskan pada hari Senin. Berita ini muncul setelah sebelumnya disiarkan kesepakatan antara penjajah Zionis dan Hamas mengenai fase pertama gencatan senjata.

Ini terjadi sementara para ahli, mengingat catatan hitam rezim Zionis, sudah memperingatkan mengenai pelanggaran komitmen rezim ini dalam melaksanakan janji-janjinya.

Donald Trump, dalam wawancara ini, merujuk pada agresi beberapa bulan lalu oleh negaranya dan penjajah Zionis terhadap Iran yang melanggar konvensi internasional, mengklaim bahwa Teheran "berjarak sekitar satu bulan, mungkin dua bulan, dari memiliki senjata nuklir, dan jika saya membiarkan itu terjadi, kesepakatan ini tidak akan mungkin terjadi"!