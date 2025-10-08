Serangan Beruntun Rezim Zionis ke Lebanon pada Malam Hari

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Mayadeen, sebuah drone Zionis jenis quadcopter melakukan empat serangan beruntun tadi malam terhadap kota Houla, dimulai dengan pelemparan bom suara dan kemudian dilanjutkan dengan penembakan sebuah kafe. Eskalasi ini menunjukkan berlanjutnya serangan Israel ke wilayah perbatasan selatan.

Koresponden Al Mayadeen di Lebanon selatan melaporkan bahwa drone Zionis telah melakukan empat serangan beruntun di kota Houla di Lebanon selatan, dari tengah malam hingga dini hari.

Dia menjelaskan bahwa serangan pertama dimulai dengan pelemparan bom suara, kemudian drone menargetkan sebuah kafe di kota tersebut dengan satu peluru, dan selanjutnya melakukan tiga serangan beruntun lainnya ke kota Houla.

Eskalasi ini berada dalam kerangka serangkaian serangan Israel yang berulang kali menargetkan desa dan kota perbatasan Lebanon. Rezim Zionis telah melanggar perjanjian penghentian permusuhan di Lebanon selatan ribuan kali sejak perjanjian tersebut.