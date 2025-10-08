Gaza: Tanah dengan Kejahatan Tak Tertandingi terhadap Anak-Anak — Setiap 17 Menit, Satu Anak Tewas atau Cacat

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- UNICEF menyebut Jalur Gaza kini bukan sekadar medan perang, melainkan “kuburan bagi mimpi anak-anak.” Dalam laporannya di markas PBB Jenewa, juru bicara UNICEF Ricardo Pires mengungkapkan bahwa setiap 17 menit satu anak Palestina tewas atau cacat, dan menyebut angka ini “mengguncang nurani dunia.”

Anak-anak Gaza menghadapi kelaparan akut, kehilangan orang tua, dan kekurangan fasilitas medis vital seperti inkubator bayi yang disita pasukan Zionis. UNICEF memperingatkan bahwa lebih dari satu dari lima bayi di Gaza lahir prematur, banyak di antaranya bergantung pada oksigen untuk bertahan hidup.

Lembaga itu juga mengecam blokade dan larangan masuknya bantuan kemanusiaan yang terus berlanjut, sementara serangan udara Israel di utara dan selatan Gaza tidak berhenti.

Sejak agresi Zionis dimulai pada 7 Oktober 2023, ribuan warga sipil — mayoritas perempuan dan anak-anak — telah gugur, dan Gaza kini menghadapi kehancuran total disertai kelaparan paling parah dalam sejarah modern.