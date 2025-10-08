Perkataan Ahlulbait as Setara dengan Al-Qur’an

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Al-Uzhma Jawadi Amuli menegaskan bahwa sabda Ahlulbait (as) sebanding dengan Al-Qur’an karena keduanya bersumber dari kebenaran ilahi. Beliau menyampaikan, “Jika Al-Qur’an berbicara dengan kebenaran, maka Ahlulbait juga berbicara dengan kebenaran; bahkan ketika mereka diam, diam mereka pun adalah kebenaran.”

Dalam pelajaran akhlak mingguan di Masjid A‘zam Qom, beliau menjelaskan bahwa ukuran amal di hari kiamat bukanlah timbangan materi, melainkan kebenaran itu sendiri. Beliau juga menekankan bahwa manusia harus menilai dirinya dengan ukuran para pemilik kebenaran dan “dzat-dzat wahyani”, bukan dengan ukuran duniawi.

Menyinggung tragedi Gaza, beliau menegaskan bahwa diam terhadap kezaliman tidak dibenarkan: “Hari ini Gaza lebih berat dari Karbala. Kebenaran hidup, dan mereka yang bersamanya tetap hidup.”

Di bagian akhir, Ayatullah Jawadi Amuli menasihati para pelajar hauzah agar tidak menyia-nyiakan bakat keilmuan: “Siapa yang memiliki kemampuan ijtihad harus menggunakannya untuk melanjutkan jalan wahyu dan membangun masyarakat berilmu.”