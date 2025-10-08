Freedom Flotilla Membawa Bantuan Kemanusiaan Senilai $110.000

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Jazeera, Komite Internasional untuk Pemecahan Blokade Jalur Gaza mengumumkan bahwa Freedom Flotilla membawa bantuan kemanusiaan senilai lebih dari $110.000 dan telah menjadi sasaran serangan militer Zionis.

Berdasarkan laporan tersebut, Komite menekankan bahwa bantuan ini meliputi obat-obatan, alat bantu pernapasan untuk rumah sakit di Jalur Gaza, dan bahan makanan.

Sebelumnya, penyelenggara Flotilla Keteguhan (Flotilla of Steadfastness) juga mengumumkan bahwa kapal Al-Damir, milik Freedom Flotilla, telah diserang oleh helikopter militer rezim Zionis.

Menurut laporan tersebut, setidaknya 93 dokter, jurnalis, dan aktivis berada di kapal ini.