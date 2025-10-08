Upaya Pembunuhan yang Gagal terhadap Presiden Ekuador dengan Batu!

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Reuters, Daniel Noboa, Presiden Ekuador, selamat dari serangan sekelompok demonstran yang menyambutnya dengan melemparkan batu; sebuah insiden yang, menurut salah satu menteri senior pemerintahnya, merupakan upaya pembunuhan yang gagal.

Inés Manzano, Menteri Lingkungan Hidup dan Energi Ekuador, yang telah menyusun laporan resmi mengenai upaya pembunuhan terhadap presiden negara itu, mengatakan bahwa mobil Noboa dikelilingi oleh sekitar 500 demonstran yang melemparkan batu ke arahnya. Menurutnya, lima demonstran telah ditangkap.

Kantor Kepresidenan Ekuador mengumumkan bahwa mereka yang ditangkap menghadapi tuduhan terorisme dan percobaan pembunuhan.

Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen apakah ada tembakan yang terjadi dalam insiden tersebut, tetapi Manzano mengatakan bahwa jejak peluru terlihat pada mobil presiden setelah serangan para demonstran.

Protes di Ekuador dimulai bulan lalu menyusul keputusan Noboa untuk menghapus subsidi bahan bakar.