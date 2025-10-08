  1. Home
Reaksi Italia terhadap Serangan Militer Zionis terhadap Freedom Flotilla

8 Oktober 2025 - 14:09
News ID: 1736370
Source: ABNA
Menteri Luar Negeri Italia bereaksi terhadap serangan militer Zionis terhadap penumpang Freedom Flotilla yang menuju Gaza.

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Italia menekankan: "Kami memantau proses penahanan 10 warga negara Italia yang bersama dengan Freedom Flotilla."

Dia menambahkan: "Kami meminta Tel Aviv untuk menghormati hak-hak mereka hingga proses pemindahan mereka selesai."

Hal ini terjadi sementara penumpang Flotilla Keteguhan (Flotilla of Steadfastness), yang sebelumnya diculik oleh rezim Zionis dan kemudian dipindahkan keluar dari wilayah pendudukan, mengungkapkan penyiksaan dan perlakuan buruk oleh militer Zionis di pusat-pusat penahanan rezim tersebut.

