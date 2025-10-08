Reaksi Italia terhadap Serangan Militer Zionis terhadap Freedom Flotilla

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Al Jazeera, Menteri Luar Negeri Italia menekankan: "Kami memantau proses penahanan 10 warga negara Italia yang bersama dengan Freedom Flotilla."

Dia menambahkan: "Kami meminta Tel Aviv untuk menghormati hak-hak mereka hingga proses pemindahan mereka selesai."

Hal ini terjadi sementara penumpang Flotilla Keteguhan (Flotilla of Steadfastness), yang sebelumnya diculik oleh rezim Zionis dan kemudian dipindahkan keluar dari wilayah pendudukan, mengungkapkan penyiksaan dan perlakuan buruk oleh militer Zionis di pusat-pusat penahanan rezim tersebut.