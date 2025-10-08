Spanyol: Kami Akan Terus Berupaya Hingga Keadilan bagi Palestina Terwujud

Menurut kantor berita Mehr, mengutip Al Jazeera, José Manuel Albares, Menteri Luar Negeri Spanyol, menyatakan: "Negara ini tidak pernah dihormati sedemikian rupa, dan dunia menyambut baik posisi kami mengenai Gaza."

Dia menambahkan: "Kami tidak akan pernah berhenti berupaya sampai keadilan dan perdamaian bagi bangsa Palestina terwujud."

Menteri Luar Negeri Spanyol melanjutkan: "Kami bertindak sesuai dengan keinginan rakyat negara ini dalam mendukung mereka yang tertindas di Gaza. Konsulat Spanyol di Tel Aviv bertindak untuk mendukung warga negara Spanyol yang telah ditahan sebagai bagian dari Freedom Flotilla."

Perlu dicatat bahwa pembajakan laut rezim Zionis terhadap para aktivis pro-Palestina di perairan internasional telah memicu reaksi dari sejumlah negara, termasuk Turki, Malaysia, dan Italia.