Konsultasi Erdoğan dan Putin Mengenai Ukraina dan Gaza

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita RIA Novosti, Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin hari ini, Selasa, untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya.

Dalam panggilan telepon tersebut, Presiden Turki menekankan perlunya memperkuat pergerakan diplomatik untuk mengakhiri konflik di Ukraina dan menjamin perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Recep Tayyip Erdoğan menambahkan: Turki berupaya menjamin gencatan senjata di Gaza dan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk rakyat di wilayah tersebut.

Presiden Turki menambahkan: Upaya diplomatik harus lebih cepat untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan yang mengakhiri perang di Ukraina, dan kami akan terus berjuang demi perdamaian.