Afrika Selatan: Keputusan Hamas Harus Dibalas dengan Tindakan Timbal Balik oleh Israel

Menurut kantor berita Abna, mengutip kantor berita Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan hari ini, Sabtu, menyambut baik tanggapan Perlawanan Palestina, Hamas, terhadap rencana Trump untuk gencatan senjata di Gaza.

Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menyatakan dalam pernyataan tersebut: "Kami menyambut baik keputusan Hamas untuk membebaskan semua tawanan Israel dan kesediaan kelompok tersebut yang diumumkan untuk kerja sama lebih lanjut."

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan mengenai hal ini, disebutkan: "Keputusan Hamas harus dibalas dengan tindakan timbal balik oleh Israel."

Ini terjadi sementara gerakan Hamas tadi malam mengumumkan bahwa mereka telah menyerahkan tanggapan mereka terhadap rencana Trump tentang gencatan senjata di Gaza kepada para mediator dan telah menyatakan persetujuan mereka untuk membebaskan semua tawanan Zionis, baik hidup maupun mati.