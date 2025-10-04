Menurut kantor berita Abna, Presiden AS Donald Trump menulis hari ini, Sabtu, dalam pesan di media sosialnya yang dikenal sebagai "Truth Social": "Saya berterima kasih kepada Israel yang telah menghentikan sementara pemboman untuk memberikan kesempatan membebaskan tawanan dan menyelesaikan kesepakatan damai."

Presiden AS melanjutkan: "Hamas harus bertindak segera; jika tidak, semua syarat akan batal demi hukum."

Donald Trump menambahkan: "Saya tidak akan mentolerir penundaan, sesuatu yang banyak orang pikir akan terjadi, atau hasil apa pun yang membuat Gaza kembali menjadi ancaman. Mari kita lakukan ini dengan cepat. Semua akan diperlakukan secara adil!"

Sikap Terbaru Trump tentang Rencana Gencatan Senjata di Gaza

Ini terjadi sementara gerakan Hamas tadi malam mengumumkan bahwa mereka telah menyerahkan tanggapan mereka terhadap rencana Trump tentang gencatan senjata di Gaza kepada para mediator dan telah menyatakan persetujuan mereka untuk membebaskan semua tawanan Zionis, baik hidup maupun mati.