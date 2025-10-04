Hamas Memanfaatkan 11 Celah dalam Rencana Trump untuk Gaza; Tanggapan Cerdas Perlawanan

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Mayadeen, para pakar masalah politik, dengan menyebutkan poin-poin kunci dari rencana Trump mengenai gencatan senjata di Gaza, menekankan bahwa rencana ini tidak sesuai dengan aturan hukum internasional. Mereka memperingatkan bahwa memaksakan perdamaian segera dengan segala cara adalah resep untuk ketidakadilan, kekerasan, dan ketidakstabilan yang lebih besar di masa depan.

Meskipun demikian, tampaknya gerakan Hamas, dalam tanggapan yang diberikannya terhadap rencana ini, telah menggunakan ambiguitas yang ada di dalamnya untuk keuntungannya sendiri dan mengoper bola ke lapangan Amerika dan rezim Zionis.

Para pakar masalah politik dalam hal ini menekankan bahwa elemen-elemen utama dari usulan rencana Presiden AS Donald Trump mengenai Gaza, sebagian besar tidak sesuai dengan aturan dasar hukum internasional dan opini penasihat Mahkamah Internasional tahun 2024, yang menuntut rezim Zionis untuk mengakhiri kehadirannya yang ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Para pakar telah merinci 11 poin utama yang ambigu dalam rencana Trump:

Hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, terutama mengenai pembentukan negara merdeka berdasarkan hukum internasional, tidak dijamin dalam rencana ini dan tunduk pada prasyarat ambigu yang berkaitan dengan rekonstruksi Gaza, reformasi Otoritas Palestina, dan dialog antara rezim Zionis dan Palestina. "Pemerintahan transisi sementara" tidak mewakili Palestina dan melanggar hak untuk menentukan nasib sendiri, serta tidak memiliki legitimasi. Selain itu, tidak ada kriteria atau kerangka waktu yang jelas untuk transisi ke pemerintahan internal yang hanya dimiliki oleh Palestina. Pengawasan oleh "Dewan Perdamaian" yang dipimpin oleh Presiden AS tidak berada di bawah otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di bawah kontrol multilateral dan transparan, padahal Amerika Serikat sangat mendukung rezim Zionis dan bukan mediator yang jujur. "Pasukan Stabilisasi Internasional" akan berada di luar kendali rakyat Palestina dan PBB dan akan menggantikan pendudukan rezim Zionis dengan pendudukan yang dipimpin Amerika. Pelucutan senjata Gaza tidak memiliki tanggal kedaluwarsa, dan jika permanen, dapat membuatnya rentan terhadap agresi Israel. Di sisi lain, pernyataan ini tidak menyebutkan apa pun tentang pelucutan senjata rezim Zionis di Gaza, yang telah melakukan kejahatan internasional terhadap Palestina dan mengancam perdamaian dan keamanan kawasan melalui agresi terhadap negara-negara lain. Penghapusan "ekstremisme" hanya disebutkan terkait Gaza, sementara sentimen anti-Palestina dan anti-Arab, ekstremisme, dan hasutan terbuka untuk genosida adalah ciri-ciri yang mencolok dari wacana Zionis yang dominan di wilayah pendudukan. "Rencana Pembangunan Ekonomi" dan "Zona Ekonomi Khusus" dapat menyebabkan eksploitasi ilegal asing terhadap sumber daya Palestina. Rezim Zionis dan mereka yang telah melanjutkan serangan ilegal mereka di Gaza tidak memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada Palestina atas kerugian ilegal yang diakibatkan oleh perang. Rencana ini menjamin pembebasan semua tawanan Zionis, tetapi hanya sejumlah kecil tawanan Palestina yang akan dibebaskan. Rencana ini sama sekali tidak membahas pertanggungjawaban atas kejahatan internasional rezim Zionis dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina, dan tidak ada komitmen untuk menegakkan keadilan di dalamnya. Rencana ini tidak membahas masalah mendasar lainnya seperti penghentian pemukiman ilegal rezim Zionis di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, perbatasan, kompensasi, dan pengungsi. Rencana ini tidak memberikan peran bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik Majelis Umum maupun Dewan Keamanan, atau secara khusus bagi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA); peran yang sangat penting untuk membantu dan mendukung Palestina.

Tanggapan Cerdas Hamas terhadap Rencana Gencatan Senjata AS

Sehubungan dengan hal ini, Firas Yaghi, pakar masalah rezim Zionis, dalam wawancara dengan kantor berita Shahab Palestina, menjelaskan tanggapan cerdas Hamas terhadap rencana "Netanyahu-Trump" sebagai "sangat bertanggung jawab", yang berhasil mengakhiri perdebatan dan mengoper bola ke lapangan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, dan Presiden AS Donald Trump.

Yaghi melanjutkan bahwa Hamas bertindak dengan bertanggung jawab dan membatasi tanggapan langsungnya pada masalah-masalah yang berada dalam lingkup tanggung jawab langsungnya, yaitu masalah tawanan dan serah terima pemerintahan, tetapi menganggap masalah nasional yang lebih besar seperti masa depan Jalur Gaza dan pelucutan senjata berada dalam kerangka konsensus penuh Palestina dan negosiasi yang lebih luas dengan para mediator.

Yaghi menambahkan bahwa Hamas tidak menerima eksklusivitas tanggapannya sebagai "ya" atau "tidak" dan menyerahkan masalah penting dan menentukan lainnya untuk diputuskan sepenuhnya oleh pihak Palestina lainnya.

Yaghi menyimpulkan analisisnya dengan mengatakan bahwa Hamas sekali lagi berhasil membuktikan dengan pantas bahwa mereka bertanggung jawab, cakap dalam negosiasi, dan mencari solusi. Tanggapan Hamas sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa menganggap gerakan ini bertanggung jawab atas penghalangan kesepakatan pertukaran tawanan.