Kunjungan "Witkoff" dan Menantu Trump ke Mesir untuk Negosiasi Pembebasan Tawanan

4 Oktober 2025 - 23:54
Media melaporkan kunjungan utusan khusus AS untuk urusan regional dan menantu Trump ke Mesir untuk negosiasi pembebasan tawanan Zionis yang ditahan oleh Hamas.

Menurut kantor berita Abna, mengutip media Zionis Times of Israel, seorang pejabat Amerika mengumumkan bahwa Steve Witkoff, utusan khusus Amerika Serikat, dan Jared Kushner, menantu Trump, dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke Mesir.

Berdasarkan pengumuman media tersebut, kunjungan itu akan dilakukan pada akhir pekan (waktu setempat) dan tujuannya diklaim adalah untuk bernegosiasi guna menyelesaikan rincian rencana AS dalam rangka mengakhiri perang di Gaza.

Surat kabar Wall Street Journal juga melaporkan, mengutip pejabat Amerika dan Arab yang mengetahui, bahwa Presiden AS, Donald Trump, akan segera mengirim utusan khusus AS, "Steve Witkoff," dan menantu Yahudinya, "Jared Kushner," ke Asia Barat untuk membantu mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza.

Media Ibrani juga mengklaim bahwa delegasi dari rezim Zionis dan Hamas telah berangkat ke Kairo.

