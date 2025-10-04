Netanyahu Memanggil 2 Menteri Penentang Gencatan Senjata Gaza ke Pertemuan Mendesak

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Jazeera, media rezim Zionis melaporkan bahwa Perdana Menteri rezim Zionis, Benjamin Netanyahu, telah mengundang "Ben-Gvir", Menteri Keamanan Dalam Negeri, dan "Smotrich", Menteri Keuangan rezim tersebut, yang merupakan penentang keras perjanjian pertukaran tawanan dan gencatan senjata, ke pertemuan mendesak.

Netanyahu dijadwalkan akan memberikan pidato pada pukul 20:00 waktu Yerusalem yang diduduki, yang diperkirakan akan membahas rencana Trump dan penghentian serangan di Gaza.

Perlu diketahui bahwa Trump telah mengajukan rencana untuk Gaza. Hamas telah memberikan tanggapan resminya terhadap usulan gencatan senjata oleh Presiden AS, Donald Trump, melalui mediator.

Presiden AS, Donald Trump, baru-baru ini mengajukan rencana 20 poin untuk mengakhiri perang Gaza, yang menekankan gencatan senjata segera, pembebasan tawanan Israel sebagai ganti pembebasan ratusan tahanan Palestina, kembalinya militer Israel ke garis yang disepakati, dan pembentukan lembaga internasional untuk rekonstruksi dan administrasi Gaza.

Rencana ini disambut dengan reaksi hati-hati dari para pemimpin Eropa, dan para pejabat ragu mengenai kedaulatan Palestina, peran pemerintahan transisi, dan jaminan implementasi ketentuan rencana tersebut.

Para pengamat menganggap inisiatif Trump berpihak, tidak lengkap, dan bertentangan jelas dengan kehendak dan hak-hak sah Palestina. Para kritikus mengatakan bahwa mengabaikan peran kelompok-kelompok Palestina, membatasi masa depan Gaza pada struktur sementara di bawah pengawasan internasional, dan menghilangkan jaminan nyata apa pun untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka menunjukkan bahwa inisiatif ini lebih merupakan upaya untuk mengkonsolidasikan posisi rezim Zionis dan mengelola krisis jangka pendek demi kepentingan Washington dan Tel Aviv, daripada tanggapan yang adil terhadap krisis.

Meskipun mendapat dukungan dari beberapa negara, kelompok perlawanan Palestina, termasuk Hamas, menuntut klarifikasi mengenai ketentuan rencana tersebut, terutama mengenai jaminan keamanan, status penyeberangan, dan masa depan politik Gaza dan Tepi Barat.

Presiden AS, Donald Trump, pada hari Jumat waktu setempat, dalam pernyataan yang bernada keras, mengancam Hamas dan mengklaim: Jika tidak ada kesepakatan dengan Hamas hingga pukul 6 sore pada hari Minggu waktu Washington D.C. (10 malam GMT), "neraka akan dilepaskan" yang belum pernah dilihat siapa pun, dan perdamaian di Timur Tengah akan terwujud dengan cara apa pun.