Sheikh Naim Qassem: Menargetkan Palestina, Perlawanan, dan Iran Adalah Bagian dari Satu Pertempuran

Menurut Kantor Berita Internasional AhlulBayt (ABNA), pada upacara peringatan satu tahun syahidnya Sheikh Nabil Qawuq dan Sayyed Soheil al-Husseini, dua tokoh terkemuka Perlawanan Islam Lebanon, Sheikh Naim Qassem, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, menekankan kelanjutan jalan Perlawanan dan pembelaan terhadap poros kebenaran.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pemimpin Perlawanan, tokoh politik dan agama, serta keluarga para syuhada.

Mengenang Sheikh Qawuq; dari garis depan pertempuran hingga keamanan preventif

Pada upacara tersebut, Sekretaris Jenderal Hizbullah mengenang memori Syahid Sheikh Nabil Qawuq dan menyebutnya sebagai rekan seperjuangan Syahid Sayyed Hashem Safi al-Din, yang syahid pada hari yang sama tahun lalu.

Mengacu pada peran efektif Syahid Qawuq dalam menghadapi perang yang dipaksakan terhadap Republik Islam Iran, ia berbicara tentang tanggung jawabnya di Unit Keamanan Preventif dari tahun 2018 hingga syahidnya.

Menanggapi pertanyaan tentang bagaimana pejabat tinggi ini dipindahkan ke posisi lain, Sheikh Qassem menekankan bahwa penerimaan tanggung jawab ini dilakukan dengan kepatuhan penuh pada perintah Sayyed Hassan Nasrallah.

Dia juga mengenang pendampingan terus-menerus Syahid Qawuq dengan para pejuang di Selatan, Beirut, dan Suriah, serta kegiatan ilmiah dan keagamaannya, menyoroti berbagai karyanya tentang Sirah (biografi Nabi), etika, dan akidah.

Syahid Qawuq; Contoh Kesadaran, Iman, dan Pengorbanan dalam Satu Pertempuran

Sheikh Naim Qassem menggambarkan Syahid Qawuq sebagai contoh kesadaran, iman, dan pengorbanan, dan berkata: "Ketika musuh menargetkan Iran, Perlawanan Islam, dan Palestina, semua ini adalah bagian dari satu pertempuran, dan setiap orang di kawasan harus bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya."

Mengacu pada syahidnya 12 ulama dalam pertempuran "Uli al-Ba's", ia menekankan peran ulama yang tak terpisahkan dalam gerakan politik, jihadi, dan praktis umat.

Sayyed Soheil al-Husseini; Pendamping Hajj Imad Mughniyeh dan Tanggung Jawab Keamanan

Sekretaris Jenderal Hizbullah selanjutnya memperkenalkan Syahid Sayyed Soheil al-Husseini, seorang komandan jihadi, dan menganggapnya sebagai rekan dan sejalan dengan Hajj Imad Mughniyeh pada awal jalan Perlawanan.

Ia mengingat peran khusus Hajj Imad dalam mengandalkan pekerjaan jihadi dan keamanan Syahid al-Husseini.

Sheikh Qassem menyebut tanggung jawab keamanan wilayah Beirut pada tahun 1991, menjabat sebagai asisten Hajj Radwan, dan tanggung jawab anti-spionase hingga tahun 2000 sebagai bagian dari rekam jejaknya. Selain itu, tanggung jawab sebagai Kepala Staf dan Wakil Sayyed Hassan Nasrallah sejak tahun 2008 serta perhatian terhadap aspek keluarga para pejuang adalah ciri-ciri lain dari syahid ini, yang dianggap masyarakat sebagai sumber pendidikan, budaya, dan seorang guru. Syahid Nasrallah juga menugaskannya untuk menindaklanjuti krisis ekonomi dan sosial dan mendirikan berbagai proyek untuk membantu masyarakat.

Rencana "Israel Raya"; Proyek Regional dengan Dukungan Amerika

Dalam kelanjutan pidatonya, Sheikh Naim Qassem, mengacu pada proyek-proyek regional, menyatakan bahwa rezim Zionis sedang mengejar rencana "Israel Raya" dan Amerika Serikat mendukungnya sepenuhnya.

Ia menganggap setiap langkah yang terlihat sebagai bagian dari proyek ini dan setiap penarikan taktis sebagai kesempatan untuk disalahgunakan oleh musuh.

Sekretaris Jenderal Hizbullah menyebut peristiwa dua tahun terakhir di Gaza sebagai bagian integral dari proyek "Israel Raya" dan menekankan keterkaitan segala sesuatu di kawasan itu.

Ia menyerukan reaksi universal terhadap ancaman dan berkata: "Kita semua harus menghadapi bahaya ini dan tidak ada yang boleh mengatakan negara kita jauh dari masalah ini, karena semua ditargetkan dan langkah saat ini telah diambil di Gaza, dan langkah-langkah lain suatu hari akan terjadi berdasarkan pandangan Israel."

Rencana Berisiko Trump untuk Gaza; Pakaian Amerika untuk Rencana Israel

Sekretaris Jenderal Hizbullah menggambarkan rencana Trump untuk Gaza sebagai penuh bahaya dan menganggapnya sepenuhnya sesuai dengan kepentingan Israel, yang, dengan perubahan dalam beberapa klausul, mengarah pada proyek "Israel Raya".

Ia menambahkan bahwa rencana Israel berbalut pakaian Amerika ini telah menimbulkan banyak pertanyaan, dan bahkan beberapa pejabat Arab terkejut dan meminta penjelasan.

Mengacu pada klausul rencana Trump, Sheikh Qassem mengajukan pertanyaan: jika ada pemerintahan internasional di Gaza dan para pejabatnya tidak mampu, dan jika para pejuang ditawan, apa yang tersisa dari pencapaian pertempuran Perlawanan?

Ia juga menyebutkan empat alasan presentasi rencana ini pada saat ini, termasuk pembebasan Israel dari gelombang kecaman global dan pemolesan citra rezim ini.

Armada Ketahanan dan Menunggu Pengumuman Hasil dari Pihak Palestina

Sheikh Naim Qassem mengatakan bahwa kehadiran armada ketahanan global dari puluhan negara untuk mendukung dan memecahkan pengepungan Gaza menunjukkan kemunduran Israel dan secara khusus berterima kasih kepada Spanyol atas perannya dalam hal ini.

Ia menekankan bahwa mereka menunggu hasil yang akan diumumkan oleh Palestina, karena rencana Trump adalah sebuah program, bukan perjanjian, dan tidak ada yang akan terjadi kecuali berdasarkan perjanjian. Menyerah bukanlah pilihan bagi Palestina, dan setidaknya negara-negara Arab dan Islam tidak boleh menekan Perlawanan.

Peringatan Mengenai Upaya Musuh Menciptakan Perpecahan di Lebanon

Mengacu pada "agresi dan ambisi berlebihan rezim Zionis", Sekretaris Jenderal Hizbullah menekankan bahwa serangan ini dilakukan dengan tujuan menekan Perlawanan dan rakyat Lebanon serta melemahkan negara, dan dukungan menyeluruh ini berasal dari Amerika.

Ia mengingatkan kegagalan rencana musuh untuk memperluas wilayah pengaruh dan intervensi langsung Amerika dalam urusan regional, dan mengatakan bahwa upaya pihak luar untuk campur tangan dalam struktur pemerintah juga gagal.

Sheikh Qassem menyatakan bahwa tujuan musuh adalah menciptakan perpecahan di antara angkatan bersenjata Lebanon, tetapi menekankan bahwa Angkatan Darat Lebanon telah bertindak dengan bijaksana dan baik Angkatan Darat maupun Perlawanan telah menjelaskan bahwa upaya menciptakan perpecahan adalah terkutuk.

Meskipun mengakui perbedaan kemampuan militer dengan rezim Zionis, ia mengaitkan keunggulan Hizbullah dengan komitmen pada tanah air, kesiapan untuk berkorban dan Perlawanan, serta mengandalkan kehendak rakyat yang bersejarah.

Merebut Kembali Kedaulatan dan Menentang Rencana Asing untuk Pemilu

Sheikh Naim Qassem meminta para pejabat untuk selalu menekankan merebut kembali kedaulatan dan membentuk komite permanen untuk masalah ini.

Ia juga mengkritik kelompok politik yang mempertimbangkan kepentingan Amerika Serikat dan rezim Zionis dan mengatakan bahwa sibuk dengan masalah sekunder mengurangi tanggung jawab pemerintah terhadap masalah-masalah mendasar.

Sekretaris Jenderal Hizbullah menekankan perlunya membangun kembali Lebanon dan mengingatkan bahwa pemerintah harus melakukan perencanaan yang diperlukan untuk melaksanakan komitmen ini.

Ia juga memperingatkan tentang rencana undang-undang pemilu untuk perwakilan imigran, bahwa undang-undang pemilu tidak dapat disusun untuk kepentingan kelompok tertentu dan menolak rencana apa pun berdasarkan tekanan asing.