Sardar Qaani: Rencana Melucuti Senjata Hizbullah Timbul dari Ketidakmampuan Zionis

Menurut kantor berita Abna, Brigadir Jenderal Pasdar Esmail Qaani, Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), saat menghadiri program "Ham Ahd", menyatakan bahwa ketika dimulainya operasi di Gaza diumumkan, Haniyeh sedang dalam perjalanan menuju bandara untuk bepergian ke Irak dan praktis baru mengetahuinya dalam perjalanan kembali. Ia menyatakan: "Operasi ini, pada kenyataannya, dilakukan oleh Hizbullah sebagai kewajiban ilahi, Islam, dan agama serta untuk membela orang-orang yang tertindas, dengan kebijaksanaan, kearifan, dan keputusan yang tepat dari Syahid Sayyed Hassan Nasrallah."

Sardar Qaani menambahkan: "Hizbullah memainkan peran yang serius dan efektif dalam mendukung dan mendampingi perlawanan Palestina dan melancarkan serangkaian operasi melawan pemukim di wilayah utara pendudukan."

Ia melanjutkan: "Pada hari dimulainya operasi 'Badai Al-Aqsa' pada tanggal 7 Oktober, ketika memasuki Lebanon, saya berpikir tentang bagaimana seharusnya berbicara dengan Sayyed Hassan mengenai insiden ini dan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Namun sebelum kata-kata dimulai, saya mengamati bahwa Sayyed Hassan Nasrallah, sejak saat dimulainya operasi, telah tenggelam secara mendalam dalam pemikiran tentang kewajiban agama dan ilahi-nya."

Komandan Pasukan Quds IRGC mencatat: "Poin yang patut diperhatikan adalah bahwa baik kami, Sayyed Hassan, maupun bahkan para pemimpin utama Hamas tidak mengetahui waktu pasti operasi ini. Ketika dimulainya operasi di Gaza diumumkan, Haniyeh sedang dalam perjalanan menuju bandara untuk bepergian ke Irak dan praktis baru mengetahuinya dalam perjalanan kembali."

Ia melanjutkan: "Ketegasan dan kearifan para komandan yang hadir di Gaza menunjukkan bahwa operasi sensitif ini memerlukan ketelitian dan perencanaan khusus. Sebagaimana Pemimpin Revolusi bersabda, 'Saya mencium dahi orang-orang yang melakukan pekerjaan besar ini,' perkataan ini mengungkapkan hikmah dan keagungan tindakan mereka. Meskipun tidak ada yang tahu tentang dimulainya operasi, Syahid Sayyed Hassan Nasrallah telah menentukan langkah-langkah yang diperlukan dengan ketelitian dan keteraturan."

Sardar Qaani menekankan: "Syahid Nasrallah, dengan pemahaman tentang kondisi sosial Lebanon, mengkoordinasikan dimulainya operasi dengan waktu yang tepat dan memutuskan untuk memulainya pada malam ketika wilayah selatan lebih sepi. Pilihan ini adalah contoh yang jelas dari kearifan dan kepatuhan pada tugas, yang dilaksanakan dengan cepat dan sukses."

Sayyed Perlawanan Menunjukkan Ketegasan di Hadapan Insiden Pager

Komandan Pasukan Quds IRGC menambahkan: "Hingga saat syahidnya, Syahid Sayyed Hassan Nasrallah menantang Zionis dalam perang psikologis dan militer dengan kearifan dan ketegasan pada saat-saat sensitif. Dalam periode hampir dua minggu tanpa pidato, ia menakut-nakuti rezim Zionis dan menunjukkan bahwa ia menguasai semua dimensi perang, dari militer hingga psikologis. Dalam insiden pahit ledakan pager yang meninggalkan ribuan syahid dan terluka, Sayyed Nasrallah berdiri teguh dengan ketabahan yang patut dicontoh dan menekankan dengan kalimat bersejarah bahwa jika masyarakat kita tidak 'Imam Husaini', musibah-musibah ini tidak akan tertahankan."

Ia berkata: "Pandangan spiritual dan strategisnya menjaga Hizbullah dan rakyat tetap teguh dalam kondisi yang paling sulit. Meskipun ada kekhawatiran akan nyawanya, tindakan perlindungan yang luas telah diambil, tetapi pada akhirnya, kesyahidan menjadi takdir bagi pemimpin besar ini."

Komandan Pasukan Quds IRGC menyatakan: "Rezim Zionis tidak tahan terhadap tekanan Hizbullah, yang telah melibatkan sepertiga dari kemampuan militernya di Lebanon selatan, dan mengganggu persamaan perang. Setelah serangkaian kejahatan, mulai dari syahidnya para komandan hingga insiden ledakan pager, akhirnya kejahatan besar kesyahidan Sayyed Hassan Nasrallah terjadi."

Sardar Qaani mengingatkan: "Dalam serangan ini, selain bom-bom berat, juga digunakan bahan kimia, yang menjadikannya kejahatan perang yang nyata. Syahid Sayyed Nasrallah tidak hanya dikenal sebagai pemimpin Hizbullah, tetapi juga sebagai Gunung kokoh Lebanon; sebuah gunung yang diandalkan oleh rakyat, baik Syiah maupun non-Syiah, dalam insiden yang paling sulit."